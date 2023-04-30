Видео ⟩ Водитель Audi совершил опасный обгон на трассе

Пару дней назад было зафиксировано серьезное нарушение правил - водитель Audi совершил опасный обгон, поставив под угрозу жизнь других людей, сообщает программа Degpunktā.

Пользователи социальных сетей были возмущены видео, которое сняли с помощью видеорегистратора. Комментаторы осудили безумную манеру вождения водителя Audi.

Нарушение правил дорожного движения зафиксировано на трассе Тинужи - Кокнесе. Эксперт по дорожному движению Оскар Ирбитис объясняет, почему безрассудство в такой ситуации может обойтись очень дорого.

Например, если водитель автомобиля, который подвергался опасности, попытался бы избежать столкновения и резко повернул бы руль, то он выехал бы на луг или попал в кювет.

После этого будет сложно доказать, почему человек съехал с трассы и повредил свою машину. Надо будет тщательно сопоставить видеоматериал с доказательствами.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)