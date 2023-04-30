Россияне не хотят пользоваться телефонами местного производства

Поскольку в прошлом году два крупнейших мировых производителя смартфонов - Samsung и Apple - ушли с российского рынка, теоретически у местных российских производителей смартфонов открылись возможности для экспансии на родном рынке. Однако данные показывают, что даже после ухода западных производителей российские граждане не ринулись покупать смартфоны местного производства. На самом деле - их покупают еще меньше.
Данные о продажах показывают, что местные производители не только не увеличили свою долю рынка, но даже потеряли ее. Продажи смартфонов российского производства в первом квартале этого года сократились более чем вдвое по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает российское издание "Ведомости".
Если в январе-марте прошлого года было продано 99 300 смартфонов российского производства, то за первые три месяца этого года - всего 46 900. Среди них самой популярной маркой смартфонов российского производства стала BQ - 32 800 мобильных телефонов этой марки были проданы в первом квартале.
Следовательно, доля рынка мобильных телефонов российского производства на внутреннем рынке снизилась с 1% до 0,5%.
Причина снижения - массовый выход китайских производителей на российский рынок.
Эксперты говорят, что российская продукция не может конкурировать с китайскими брендами из-за устаревших технологий.
"Есть два варианта улучшения спроса: либо выйти в среднеценовой сегмент с одновременным улучшением технических параметров и качества продукции, либо закрыть российский рынок для иностранных игроков", - сказал "Ведомостям" аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов.
В целом в этом году, по прогнозам экспертов, в России может быть продано около 200 тысяч смартфонов местного производства.
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