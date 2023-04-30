Россияне не хотят пользоваться телефонами местного производства

Данные о продажах показывают, что местные производители не только не увеличили свою долю рынка, но даже потеряли ее. Продажи смартфонов российского производства в первом квартале этого года сократились более чем вдвое по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает российское издание "Ведомости".

Если в январе-марте прошлого года было продано 99 300 смартфонов российского производства, то за первые три месяца этого года - всего 46 900. Среди них самой популярной маркой смартфонов российского производства стала BQ - 32 800 мобильных телефонов этой марки были проданы в первом квартале.

Следовательно, доля рынка мобильных телефонов российского производства на внутреннем рынке снизилась с 1% до 0,5%.

Причина снижения - массовый выход китайских производителей на российский рынок.

Эксперты говорят, что российская продукция не может конкурировать с китайскими брендами из-за устаревших технологий.

"Есть два варианта улучшения спроса: либо выйти в среднеценовой сегмент с одновременным улучшением технических параметров и качества продукции, либо закрыть российский рынок для иностранных игроков", - сказал "Ведомостям" аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов.

В целом в этом году, по прогнозам экспертов, в России может быть продано около 200 тысяч смартфонов местного производства.