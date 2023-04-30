Видео ⟩ В Украине открыта аэродинамическая труба латвийской компании Aerodium

Представители компании Aerodium говорят, что в обществе часто бытует ошибочное мнение, что в Украине все остановилось из-за войны и развлекательные мероприятия в настоящее время неуместны, но это неправда, ведь инициаторами установки аэродинамической трубы выступили сами украинцы.