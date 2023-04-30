Видео ⟩ В Украине открыта аэродинамическая труба латвийской компании Aerodium

В субботу, 29 апреля, в Киеве состоялось открытие аэродинамической трубы латвийской компании Aerodium, сообщает информационная программа телеканала TV3.
Представители компании Aerodium говорят, что в обществе часто бытует ошибочное мнение, что в Украине все остановилось из-за войны и развлекательные мероприятия в настоящее время неуместны, но это неправда, ведь инициаторами установки аэродинамической трубы выступили сами украинцы.
Впечатляющий объект расположен в торговом центре.
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