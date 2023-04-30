Украина по-прежнему контролирует основную дорогу в Бахмут

"Россияне уже несколько недель говорят о захвате "дороги жизни", как и о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле, все иначе. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль.

Но благодаря военным силам специальных операций, артиллеристам, силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику", – заявил представитель восточной группировки войск украинской армии Сергей Череватый.

Это очень важный маршрут между разрушенным Бахмутом и городом Часов Яр, протяженностью чуть более 17 километров.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.



🇷🇺 have continued to advance west within the city.



🇷🇺 have also advanced in the north of the city. pic.twitter.com/eUxsJp9ASo — War Mapper (@War_Mapper) April 30, 2023

В свою очередь, представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук заявил что уличные бои на Бахмутском и Марьинском направлениях идут на расстоянии 50-100 метров.

Также он рассказал, что основные усилия российских войск сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Представитель Нацгвардии добавил, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают выстраивать эшелонированную оборону.