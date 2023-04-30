Украина по-прежнему контролирует основную дорогу в Бахмут

Украина по-прежнему контролирует основной маршрут поставок в Бахмут, заявил в субботу, 29 апреля, представитель ВСУ. Российские войска уже десять месяцев пытаются захватить разрушенный город, в котором когда-то проживало 70 000 человек.
"Россияне уже несколько недель говорят о захвате "дороги жизни", как и о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле, все иначе. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль.
Но благодаря военным силам специальных операций, артиллеристам, силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику", – заявил представитель восточной группировки войск украинской армии Сергей Череватый.
Это очень важный маршрут между разрушенным Бахмутом и городом Часов Яр, протяженностью чуть более 17 километров.
A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.— War Mapper (@War_Mapper) April 30, 2023
🇷🇺 have continued to advance west within the city.
🇷🇺 have also advanced in the north of the city. pic.twitter.com/eUxsJp9ASo
В свою очередь, представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук заявил что уличные бои на Бахмутском и Марьинском направлениях идут на расстоянии 50-100 метров.
Также он рассказал, что основные усилия российских войск сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Представитель Нацгвардии добавил, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают выстраивать эшелонированную оборону.
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