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Ушёл из жизни легендарный латвийский хоккейный вратарь Михаил Василёнок

rus.tvnet.lv
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Михаил Васильонок
Михаил Васильонок Фото: LHF

В возрасте 74 лет скончался легендарный латвийский хоккейный вратарь Михаил Василёнок, сообщает Латвийская федерация хоккея.

За свою карьеру вратаря Василёнок 19 сезонов охранял ворота рижского "Динамо", а также пять лет был в составе сборной СССР, в том числе участвовал в Кубке Канады в 1976 году.

После этого Василёнок продолжил работу тренером вратарей и входил в состав тренерского штаба сборной Латвии на трёх чемпионатах мира с 2008 по 2010 год, а также на Олимпийских играх в Ванкувере.

В 2015 году он был тренером вратарей мужской сборной Латвии до 20 лет.

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