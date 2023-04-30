Ушел из жизни легендарный латвийский хоккейный вратарь Михаил Васильонок

За свою карьеру вратаря Василионок 19 сезонов охранял ворота рижского "Динамо", а также пять лет был в составе сборной СССР, участвуя в Кубке Канады в 1976 году.

После этого Васильонок продолжил работу тренером вратарей и входил в состав тренерского штаба сборной Латвии на трех чемпионатах мира с 2008 по 2010 год, а также на Олимпийских играх в Ванкувере.

В 2015 году был тренером вратарей мужской сборной Латвии до 20 лет.