У берегов Шотландии паром сел на мель; все пассажиры эвакуированы

Паром местной судоходной компании Pentland Ferries с 60 пассажирами и восемью членами экипажа сел на мель рядом с архипелагом Оркнейских островов.

Незадолго до того, как паром сел на мель, в машинном отделении парома было обнаружено задымление.

Спасатели эвакуировали всех пассажиров, но экипаж остался на пароме, чтобы контролировать ситуацию.

Информации о том, что кто-то пострадал в результате инцидента, нет.