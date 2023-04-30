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У берегов Шотландии паром сел на мель; все пассажиры эвакуированы

rus.tvnet.lv
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Паром
Паром Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вечером в субботу, 29 апреля, у побережья Шотландии паром сел на мель. Все 60 пассажиров на борту были эвакуированы, заявили в воскресенье, 30 апреля, британские официальные лица.

Паром местной судоходной компании Pentland Ferries с 60 пассажирами и восемью членами экипажа сел на мель рядом с архипелагом Оркнейских островов.

Незадолго до того, как паром сел на мель, в машинном отделении парома было обнаружено задымление.

Спасатели эвакуировали всех пассажиров, но экипаж остался на пароме, чтобы контролировать ситуацию.

Информации о том, что кто-то пострадал в результате инцидента, нет.

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