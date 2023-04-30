Гражданин Латвии погиб на танкере у Бермудских островов

24 апреля танкер под сингапурским флагом был направлен к Бермудским островам после того, как на борту погиб 62-летний член экипажа.

Представители Центра морских операций Бермудских островов рассказали, что вечером в понедельник поступило сообщение от капитана танкера Rudolph Schulte, находящегося в 200 километрах к северу от Бермудских островов.

На 177-метровом судне ремонтировали двигатель. В это время 2-й инженер внезапно потерял сознание в машинном отделении.

Экипаж корабля оказал первую помощь, но, несмотря на все усилия, была констатирована смерть члена экипажа.

Капитан корабля решил направить судно к Бермудским островам, чтобы доставить тело погибшего гражданина Латвии для возвращения на родину, сообщают местные СМИ.