Вс, 30.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Гражданин Латвии погиб на танкере у Бермудских островов

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Танкер
Танкер Фото: Aerial-motion/Shutterstock

В понедельник, 24 апреля, на иностранном танкере погиб гражданин Латвии.

24 апреля танкер под сингапурским флагом был направлен к Бермудским островам после того, как на борту погиб 62-летний член экипажа.

Представители Центра морских операций Бермудских островов рассказали, что вечером в понедельник поступило сообщение от капитана танкера Rudolph Schulte, находящегося в 200 километрах к северу от Бермудских островов.

На 177-метровом судне ремонтировали двигатель. В это время 2-й инженер внезапно потерял сознание в машинном отделении.

Экипаж корабля оказал первую помощь, но, несмотря на все усилия, была констатирована смерть члена экипажа.

Капитан корабля решил направить судно к Бермудским островам, чтобы доставить тело погибшего гражданина Латвии для возвращения на родину, сообщают местные СМИ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх