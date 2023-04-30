Разведка: за провинность российских солдат сажают в "подземные тюрьмы"

В последние месяцы российское командование начало активно использовать "подземные тюрьмы", подчеркивается в отчете британской разведки. По их словам, военнослужащие могут быть заключены туда за то, что находились в состоянии алкогольного опьянения, либо за попытку не продлевать контракт с Минобороны.

Британское военное ведомство отмечает, что в первые месяцы войны русское верховное командование было более терпимо к недисциплинированности. А тем, кто хотел разорвать контракт, разрешили вернуться домой.

Однако прошлой осенью условия были ужесточены. С тех пор в российской армии внедряются "все более драконовские инициативы" по повышению дисциплины, утверждает британское министерство обороны. Наказания для "провинившихся" военнослужащих стали еще более суровыми, когда командующим объединенной военной группировкой в Украине был назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Пророссийские военные корреспонденты и депутаты Госдумы ранее сообщали об особых требованиях нового командующего к воинской дисциплине. Когда он вступил в должность, то заставил военнослужащих сбрить бороды и запретил использование личных автомобилей и планшетов для запуска дронов. Герасимов стал четвертым руководителем группировки войск в Украине, назначенным президентом Владимиром Путиным.