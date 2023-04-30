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Холодный выходной: о погоде 1 мая

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна, 28 апреля
Весна, 28 апреля Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 1 мая, в Латвии сохранится прохладная погода с незначительными осадками - во второй половине дня и вечером небольшой дождь возможен в некоторых регионах Видземе и Курземе, прогнозируют синоптики.

Утром в Курземе, а затем и на остальной территории страны увеличится облачность. Западный, юго-западный ветер будет дуть порывами до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха составит +11...+14 градусов, на западе Курземе - до +8...+10 градусов.

В Риге во второй половине дня усилится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +13...+14 градусов.

Галерея: Погода в Риге

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