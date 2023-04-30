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Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам

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Шахматисты Дин Лижэнь и Ян Непомнящий на матче за звание чемпиона мира.
Шахматисты Дин Лижэнь и Ян Непомнящий на матче за звание чемпиона мира. Фото: EPA/RADMIR FAHRUTDINOV

Китайский шахматист Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Изначально шахматисты сыграли 14 классических партий. Однако, по их итогу счет остался равным, победителя выявить было нельзя.

Тогда, согласно правилам, был проведен тай-брейк - четыре игры с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

Три первых игры завершились ничьей, а в четвертой партии Непомнящий, игравший белыми фигурами, потерпел поражение.

Таким образом Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам в истории.

Напомним, Непомнящий завоевал право принять участие в матче за звание чемпиона мира в 2022 году после победы на турнире претендентов. Россиянин должен был сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако 16-й чемпион мира отказался от защиты звания. Соперником Непомнящего стал Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

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