Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам

Изначально шахматисты сыграли 14 классических партий. Однако, по их итогу счет остался равным, победителя выявить было нельзя.

Тогда, согласно правилам, был проведен тай-брейк - четыре игры с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

Три первых игры завершились ничьей, а в четвертой партии Непомнящий, игравший белыми фигурами, потерпел поражение.

Таким образом Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам в истории.

Напомним, Непомнящий завоевал право принять участие в матче за звание чемпиона мира в 2022 году после победы на турнире претендентов. Россиянин должен был сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако 16-й чемпион мира отказался от защиты звания. Соперником Непомнящего стал Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.