Версия прокуратуры о мотивах убийства в Екабпилсе: отсидка Русиньша и равнодушие общества

В то время, когда полиция расследовала событие на стоянке, адвокат убитой женщины Анна Сноре еще не представляла ее интересы и узнала о случившемся уже тогда, когда административное взыскание Русиньша вступило в силу. По мнению адвоката, полиция должна была отреагировать более сурово: "Это нонсенс, потому что, по сути, полиция сама в том году, в постановлении от 2 июня 2022 года, пишет, что было нападение с ножом, но с причинением малозначительных телесных повреждений. Но нападение с ножом - это же очень серьезно, это угроза жизни!".

Тогда Русиньш прекратил нападение и убежал, потому что из магазина со своей семилетней дочерью вернулась родственница ее клиентки и обе начали кричать, рассказывает адвокат. Рассказы родственницы также свидетельствуют о том, что Русиньш не шутил.

"Она сказала, что видела этот нож, и этот нож был с длинной рукояткой. И она даже успела услышать фразу: "Я выколю тебе глаза!". Ну, просто штраф в размере одной минимальной месячной заработной платы за такое нападение - это нонсенс", - считает адвокат Сноре.