Программа: Адамсонса допрашивают о платежах дочери и поездке в Москву, в баню

Бывали случаи, когда Адамсонс попросил Силонова передать родственникам и знакомым в России какую-то информацию, книги или даже сигары. Силонов, по просьбе Адамсонса, собирал сведения о гражданах России, связанных с организованной преступностью.

"У вас, по-видимому, была связь в правоохранительной системы, конкретно в Министерстве внутренних дел, так как вы занимались вопросами безопасности в своей фирме", - сказал в судебном заседании Адамсонс, отвечая на вопросы Силонова и отрицая его связь с российскими спецслужбами.

Из записанных разговоров вытекает, что Адамсонс, по крайней мере, дважды - в 2017 и 2018 годах - спросил Силонова, когда его пригласят в гости. Предполагается, в Россию. Силонов ответил, что не может согласовать это с руководством, потому что "все взгляды" направлены на Украину, а к странам Балтии обращаются по остаточному принципу. В следующий раз Силонов уже запланировал поездку Адамсонса, но из-за смены кадров все остановилось.

На вопрос Лочмелиса, почему он хотел встретиться с начальником Силонова, Адамсонс ответил, что не знает начальников Силонова и слово "начальник" - это "общее обозначение". Адамсонс предположил, что имел в виду некоего Александра, который никак не мог быть начальником Силонова.