Главное за 30 апреля ⟩ Концерт "Касты", популярность армии и нерешенные проблемы в образовании

Во второй половине следующей недели в Латвию снова станет поступать прохладный воздух из Арктики, возможны рекордные холода и снег, прогнозируют синоптики.

За рубежом:

24 апреля танкер под сингапурским флагом был направлен к Бермудским островам после того, как на борту погиб 62-летний член экипажа - гражданин Латвии.

Сегодня, 30 апреля, полиция задержала 18-летнего парня, который подозревается в нанесении смертельных ранений своему 19-летнему знакомому.

Британская Sunday Times публикует статью профессора Марка Галеотти, эксперта по России и автора более 20 книг. В ней он отмечает, что, несмотря на желание украинской армии и политиков, значительных результатов наступление, скорее всего, не принесет - однако откладывать его становится все труднее, в том числе по политическим причинам.

Украина заканчивает подготовку, возможно, решающего контрнаступления, чтобы освободить оккупированные Россией территории. Чем дольше Киев ждет, тем больше у него шансов.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заочно упрекнула Путина, рассказала о беседах с Зеленским и ответила на острые вопросы о своей политике, выступая в Лейпциге.

Китайский шахматист Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

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