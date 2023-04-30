Главное за 30 апреля ⟩ Концерт "Касты", популярность армии и нерешенные проблемы в образовании

Последний апрельский день подходит к концу вместе с выходными. Синоптики обещают скорое похолодание, а в новостях обстановка скорее накаляется. О главных событиях воскресенья можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
29 апреля в Риге выступил запрещенный в России коллектив из Ростова-на-Дону "Каста". Кажется, последний раз в Риге парни были 5 лет назад, а точнее - в 2017 году. Напомним, что участники группы активно выражают свою антипутинскую и антивоенную позицию.
В воскресенье, 30 апреля, в соцсетях была опубликована видеозапись, сделанная на нерегулируемом железнодорожном переезде в Огре возле автовокзала. Видно, как более 30 мотоциклистов пересекают железнодорожный переезд на мигающий красный сигнал светофора, несмотря на то, что автомобили по обе стороны пути остановились и ждут разрешения продолжить движение.
По сравнению с прошлым годом в этом году интерес к профессиональной службе в латвийской армии возрос и на отбор приходит примерно на десять процентов больше людей, сообщает TV3 Ziņas.
Во многом изменения названия улиц, это политическое решение, потому что, в отличие от демонтажа памятников советской эпохи, изменение названий улиц не является обязательным, сообщает TV3 Ziņas.
В возрасте 74 лет скончался легендарный латвийский хоккейный вратарь Михаил Василёнок, сообщает Латвийская федерация хоккея.
Во второй половине следующей недели в Латвию снова станет поступать прохладный воздух из Арктики, возможны рекордные холода и снег, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
24 апреля танкер под сингапурским флагом был направлен к Бермудским островам после того, как на борту погиб 62-летний член экипажа - гражданин Латвии.
Сегодня, 30 апреля, полиция задержала 18-летнего парня, который подозревается в нанесении смертельных ранений своему 19-летнему знакомому.
Британская Sunday Times публикует статью профессора Марка Галеотти, эксперта по России и автора более 20 книг. В ней он отмечает, что, несмотря на желание украинской армии и политиков, значительных результатов наступление, скорее всего, не принесет - однако откладывать его становится все труднее, в том числе по политическим причинам.
Украина заканчивает подготовку, возможно, решающего контрнаступления, чтобы освободить оккупированные Россией территории. Чем дольше Киев ждет, тем больше у него шансов.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заочно упрекнула Путина, рассказала о беседах с Зеленским и ответила на острые вопросы о своей политике, выступая в Лейпциге.
Китайский шахматист Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
Интересное чтиво:
"Мы достигли какого-то промежуточного результата, который не решает проблему в целом. Мы побороли некоторые симптомы, причину мы не устранили до сих пор. В ближайшие три-четыре года, я думаю, мы потеряем каждого пятого педагога. Если срочно не будут сделаны радикальные выводы, то лечение этого симптома ничего не даст", - о прошедшей в начале этой недели забастовке в эфире "Кто вам платит?" высказался директор Рижской Ринужской средней школы Денис Клюкин.
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