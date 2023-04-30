В России судят за "терроризм" украинских гражданских. Почему их так трудно освободить?

"Еще в Мелитополе после задержания Янине дали позвонить маме, так она сказала, что ее били двое суток и отбили все органы. Она подписала все, что дали, лишь бы только не били. А потом ее оставили "на яме", - добавляет Екатерина.

Дело пятерых мелитопольцев

Дочери Янины Акуловой, когда ее похищали российские военные, были на подконтрольной Украине территории.

А вот девятилетний сын Андрея Голубева, детского тренера по боевым искусствам, стал свидетелем того, как двое мужчин в черном и трое в бронежилетах и касках задерживали его отца рано утром в Мелитополе 6 апреля 2022 года. С тех пор родные Андрея не видели.

Один год он прослужил в Государственной пограничной службе и уволился оттуда в 2021-м. Остальное время тренировал детей, возглавлял городскую федерацию кунг-фу и проводил спортивные соревнования.

Ольга и Андрей Голубевы. По словам жены, ее муж занимал активную проукраинскую позицию Фото: BBC

С апреля до начала лета 2022 года жена Ольга разыскивала своего мужа. Как часто бывает в таких случаях, впервые о том, что ему инкриминируют международный терроризм, узнала из СМИ. Ее мужа обвинили в намерениях взорвать российский гуманитарный конвой 22 апреля 2022 года, через 16 дней после фактического задержания. Якобы он действовал вместе еще с четырьмя мелитопольцами, у которых изъяли арсенал оружия.