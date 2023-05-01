Elektrum понижает цены на электроэнергию для большой части клиентов

Он пояснил, что по условиям договоров клиентов Elektrum, цена регулярно пересматривается и новая цена предлагается исходя из текущей рыночной ситуации.

"На данный момент пересмотр договорных цен касается около 300 000 наших клиентов, для которых, учитывая положительные тенденции на рынке, цена на электроэнергию снизилась", - сказал Муциниекс, пояснив, что на снижение рыночных цен повлияло как общее снижение цен на энергоносители, так и благоприятные погодные условия, влияющие на спрос на энергоресурсы.

Муциниекс заявил, что для большинства вышеупомянутых клиентов цены понизятся на 15%, однако для некоторых, в зависимости от продукта и времени заключения их договора, цена может измениться иначе.

В прошлом году, по предварительным данным, концерн Latvenergo работал с оборотом 1,842 млрд евро, что на 72,9% больше, чем в 2021 году, прибыль группы увеличилась в 2,6 раза - до 183,417 млн ​​евро.

Latvenergo занимается производством и продажей электрической и тепловой энергии, а также торговлей природным газом и оказанием услуг по распределению электроэнергии. Latvenergo принадлежит государству, а облигации компании числятся в списке долговых ценных бумаг фондовой биржи Nasdaq Riga.