В воскресенье на дорогах погибли мотоциклист и велосипедист

В воскресенье, 30 апреля, в 16:44 в Эдольской волости Кулдигского края водитель мотоцикла Clarx 250 M3 не справился с управлением, перевернулся и от полученных травм скончался на месте происшествия.

В 22:32 в Вецпиебалгской волости Цесисского края на дороге Эргли - Яунпиебалга - Салинькрогс неустановленный водитель совершил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего пока не установлена, полиция расследует обстоятельства происшествия.

В целом за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 13 человек, в том числе три пешехода, два велосипедиста и один водитель электроскутера.