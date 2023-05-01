ISW: частое назначение новых командующих подорвало боеспособность армии РФ

В сообщении говорится, что президент Владимир Путин изначально не хотел назначать единого командующего российскими войсками в Украине, затем он назначил на эту должность генерала Александра Дворникова, но через несколько недель тот был уволен - как пишут эксперты, за неспособность захватить Донбасс к 9 мая 2022 года.