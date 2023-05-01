ISW: частые назначение новых командующих подорвали боеспособность армии РФ

В сообщении говорится, что президент Владимир Путин изначально не хотел назначать единого командующего российскими войсками в Украине, затем он назначил на эту должность генерала Александра Дворникова, но через несколько недель был уволен - как пишут эксперты, за неспособность захватить Донбасс к 9 мая 2022 года.

После этого российское руководство неоднократно меняло военачальников разного уровня - вследствие внутренней борьбы между различными группами влияния или военных неудач на фронте.

По данным ISW, регулярные решения Путина о смене командного состава делают российскую армию все более фрагментированной и дезорганизуют командную структуру, что лишает ее возможности вести организованную кампанию в Украине.