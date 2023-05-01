"Не только потери на фронте": военный эксперт указал на недостаток армии РФ

На материально-техническое обеспечение российских войск сильно повлияло использование ракетных комплексов HIMARS на Украине.

"Появление HIMARS сильно повлияло на российскую логистику.

Им пришлось перестроить всю логистическую цепочку. Все промежуточные перевалочные пункты, где оружие и боеприпасы грузятся с железной дороги на грузовики и отправляются на фронт, должны были быть вынесены за пределы досягаемости HIMARS.

Это повлияло на их наземный транспорт, что привело к тому, что для ежедневного снабжения требуется значительно больше грузовиков и их снабжение усложнилось", - пояснил эстонский военный эксперт.

"Но в более широком масштабе они справились со своими проблемами. Хотя снабжение передовых подразделений ухудшилось, но они все еще справляются", - сказал он.

Если бы украинцы смогли перерезать сухопутную связь российских войск с Крымом, значение Керченского моста в снабжении Крыма значительно возросло бы.

"Без Керченского моста весь Крым пришлось бы снабжать либо по морю, либо по воздуху. Это было бы значительно сложнее, чем использовать автомобильный и железнодорожный транспорт", - сказал эксперт.

По словам Мандре, самым большим недостатком российских вооруженных сил является медицинская служба.

"Их военная медицина не соответствует сегодняшним стандартам.

Они теряют много солдат из-за плохого медицинского обслуживания. И это не только потери на фронте", - пояснил эстонский военный эксперт.

"Из-за плохой медицины они несут гораздо более высокие невоенные потери, связанные с болезнями и другими психологическими проблемами. Если они не смогут обеспечить надлежащее функционирование медицинской системы, это также существенно повлияет на боеспособность и готовность солдат бороться", - добавил он.