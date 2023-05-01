США раскрыли потери армии РФ под Бахмутом

Кирби сослался на недавно рассекреченные разведданные, согласно которым около половины убитых были бойцами Вагнера.

Эти данные охватывают потери российских войск в Бахмуте с начала декабря. Битва за город идет с начала августа прошлого года.

Кирби сказал, что не дает оценки украинских потерь, потому что "они здесь жертвы. А Россия - агрессор".