США раскрыли потери армии РФ под Бахмутом

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что более 20 000 российских солдат были убиты и еще 80 000 ранены за пять месяцев боев за украинский город Бахмут.
Кирби сослался на недавно рассекреченные разведданные, согласно которым около половины убитых были бойцами Вагнера.
Эти данные охватывают потери российских войск в Бахмуте с начала декабря. Битва за город идет с начала августа прошлого года.
Кирби сказал, что не дает оценки украинских потерь, потому что "они здесь жертвы. А Россия - агрессор".
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