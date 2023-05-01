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Звезда латвийского женского баскетбола Бабкина объявила о завершении карьеры

rus.tvnet.lv
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Элина Бабкина
Элина Бабкина Фото: FIBA.com

Элина Бабкина, которая выступает на позиции разыгрывающего защитника в женской сборной Латвии по баскетболу, не будет продолжать профессиональную карьеру, подтвердила баскетболистка порталу Sportacentrs.com.

В составе сборной Латвии Бабкина провела 124 игры, набирая в среднем 10,0 очков, отдавая 3,1 передачи и осуществляя 2,3 перехвата. Она представляла сборную Латвии на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, чемпионате мира 2018 года и четырех чемпионатах Европы.

В квалификации к чемпионату Европы 2023 года Бабкина приняла участие в трех матчах, в которых набирала в среднем 8,7 очка, отдавала 7,3 передачи и делала 3,3 подбора за 26 минут.

На прошлой неделе 34-летняя Бабкина вместе с командой Elitzur из Рамаллы выиграла чемпионат Израиля.

После карьеры в командах TTT Rīga и Cēsu Бабкина также играла во Франции, Польше, Румынии, Чехии, России, Испании и Турции. 

На драфте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) она была выбрана командой Sparks из Лос-Анджелес, но не получила возможности играть в профессиональной лиге США.

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