Звезда латвийского женского баскетбола Бабкина объявила о завершении карьеры

В составе сборной Латвии Бабкина провела 124 игры, набирая в среднем 10,0 очков, отдавая 3,1 передачи и осуществляя 2,3 перехвата. Она представляла сборную Латвии на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, чемпионате мира 2018 года и четырех чемпионатах Европы.

В квалификации к чемпионату Европы 2023 года Бабкина приняла участие в трех матчах, в которых набирала в среднем 8,7 очка, отдавала 7,3 передачи и делала 3,3 подбора за 26 минут.

На прошлой неделе 34-летняя Бабкина вместе с командой Elitzur из Рамаллы выиграла чемпионат Израиля.

После карьеры в командах TTT Rīga и Cēsu Бабкина также играла во Франции, Польше, Румынии, Чехии, России, Испании и Турции.

На драфте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) она была выбрана командой Sparks из Лос-Анджелес, но не получила возможности играть в профессиональной лиге США.