Контрнаступление Украины. Эксперты о слабых местах армии РФ

На спутниковых снимках пока не видно расположения российской артиллерии, которая займет позиции непосредственно перед началом боевых действий, отмечает Жданов. Еще один важный фактор - российская авиация, которая из-за украинской ПВО редко участвует в операциях в небе над Украиной. "Важна будет насыщенность наступающих сил ВСУ тактическими средствами ПВО, которые непосредственно защищают войска. За ними будут перемещаться ПВО оперативно-тактического уровня, которые будут прикрывать уже целые районы. Это очень серьезный фактор, который надо учитывать", - предупреждает Жданов.

Хотя все аналитики признают, что российские укрепления в оккупированных районах Украины могут затруднить крупный прорыв ВСУ, его исход зависит не только от одних лишь сооружений. Привязка к укрепленным районам делает российские силы более предсказуемыми, поскольку ВСУ будут известны их позиции, отмечает Никлас Мазур.

"Самый главный момент в этой обороне: как бы ты ни закапывался, ни укреплялся, все равно все будет зависеть от солдата. Его желания защищать этот рубеж, морально-психологического состояния и настроя", - подчеркивает Жданов. Аналитик напоминает, что во время российской оккупации Херсона военные РФ тоже почти полгода строили оборонительные сооружения, везли готовые железобетонные конструкции для долговременных огневых точек и создали три линии обороны перед городом, который был освобожден ВСУ.

Классические укрепления в условиях современной войны