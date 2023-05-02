Погранохрана Украины: В Беларуси значительно снизилось число российских солдат

"Сейчас их примерно 2,8 тысячи", - сообщил на телевидении Демченко.

По его словам, еще несколько месяцев назад в Беларуси находилось 10-11 тысяч российских военных.

Представитель погранслужбы Украины указал, что российское военнослужащие принимают участие в учениях на полигонах вооруженных сил Беларуси, после чего их шлют воевать в Украину.