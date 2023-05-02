Вт, 2.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Погранохрана Украины: В Беларуси значительно снизилось число российских солдат

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: AFP/SCANPIX

Число российских военнослужащих в Беларуси снизилось до 2,8 тысяч, сообщил в понедельник пресс-секретарь погранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Сейчас их примерно 2,8 тысячи", - сообщил на телевидении Демченко.

По его словам, еще несколько месяцев назад в Беларуси находилось 10-11 тысяч российских военных.

Представитель погранслужбы Украины указал, что российское военнослужащие принимают участие в учениях на полигонах вооруженных сил Беларуси, после чего их шлют воевать в Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх