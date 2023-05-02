По каким симптомам можно распознать клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит

Также в состав слюны клеща входят вещества, препятствующие свертыванию крови, облегчающие боль и подавляющие иммунитет. Поскольку кровососание не сопровождается зудом или другим раздражением, обнаружить наличие на теле уже прикрепившегося клеща сложно.

Что делать, если вы нашли клеща на теле?

При обнаружении клеща его необходимо как можно скорее удалить с кожи. Если клещ уже укусил, не хватайте его слишком сильно и не сжимайте его заднюю часть тела. При сдавливании тело клеща может расплющиться, а если он является переносчиком инфекции, то инфекция может передаваться человеку через микроранки.

Также не наносите на клеща спирт, бензин, жидкость для снятия лака, масло, жир или мыло.

Чем раньше клещ будет удален, тем лучше. Если клещ заражен, на счету каждая минута.

Как правильно удалить клеща?

Самое главное удалить клеща как можно скорее – это снизит риск заражения клещом.

Возьмитесь за тело клеща как можно ближе к коже и месту укуса, стараясь не сдавливать клеща.

Для удаления клещей подходят тонкие пинцеты или плоскогубцы. В аптеках продаются специальные средства для удаления клещей, но подойдет и обычная длинная нить.

Удалите клеща, просто медленно потянув или покрутив. При этом следите за тем, чтобы не сдавливать тело клеща.

Что делать, если голова клеща застряла внутри?