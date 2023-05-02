По каким симптомам можно распознать клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит

Клещи снова активизировались, и не будет лишним в очередной раз напомнить, что делать в случае укуса клеща, пишет Rus.Postimees.
Клещи подстерегают добычу во влажных и тенистых местах, т. е. в разреженных смешанных и лиственных лесах, на лесных опушках и лесолугах или просто в траве, и оттуда прикрепляются к одежде жертвы. Большую часть времени клещ прячется на травинках на высоте нескольких десятков сантиметров над землей.
Сезон клещей обычно длится с апреля по октябрь. Клещ становится активным при температуре почвы 5-7 градусов.
Куда обычно кусает клещ?
Клещи могут прикрепляться практически к любому месту на теле, но, как правило, их излюбленными местами являются:
- подколенная ямка;
- за ушами шеи (особенно у детей);
- паховая область;
- ягодицы;
- плечевой пояс;
- внутренняя сторона предплечья;
- область живота.
Как кусает клещ?
Укус клеща не ощущается, потому что он «впрыскивает» в жертву со своей слюной обезболивающее вещество.
Клещ имеет довольно хорошо развитый кусающий орган. Когда клещ находит подходящее место для сосания крови своей жертвы, т. е. животного-прокормителя, он начинает челюстями (хелицерами) прорезать отверстие в коже.
В образовавшееся отверстие клещ вставляет свой прикрепительный отросток (гипостом), являющийся продолжением его головы, прочно прикрепляется к коже жертвы и начинает сосать кровь. Прикрепление клеща и его пребывание на коже в течение всего процесса присасывания обеспечивается клеящим веществом или цементом, выделяемым слюной.
Также в состав слюны клеща входят вещества, препятствующие свертыванию крови, облегчающие боль и подавляющие иммунитет. Поскольку кровососание не сопровождается зудом или другим раздражением, обнаружить наличие на теле уже прикрепившегося клеща сложно.
Что делать, если вы нашли клеща на теле?
При обнаружении клеща его необходимо как можно скорее удалить с кожи. Если клещ уже укусил, не хватайте его слишком сильно и не сжимайте его заднюю часть тела. При сдавливании тело клеща может расплющиться, а если он является переносчиком инфекции, то инфекция может передаваться человеку через микроранки.
Также не наносите на клеща спирт, бензин, жидкость для снятия лака, масло, жир или мыло.
Чем раньше клещ будет удален, тем лучше. Если клещ заражен, на счету каждая минута.
Как правильно удалить клеща?
Самое главное удалить клеща как можно скорее – это снизит риск заражения клещом.
Возьмитесь за тело клеща как можно ближе к коже и месту укуса, стараясь не сдавливать клеща.
Для удаления клещей подходят тонкие пинцеты или плоскогубцы. В аптеках продаются специальные средства для удаления клещей, но подойдет и обычная длинная нить.
Удалите клеща, просто медленно потянув или покрутив. При этом следите за тем, чтобы не сдавливать тело клеща.
Что делать, если голова клеща застряла внутри?
Во время удаления клеща может случиться так, что какая-то часть клеща останется в коже. При этом обычно это головная часть клеща и часть жала. Через некоторое время организм сам изгоняет этот инородный предмет, как если бы это была обычная маленькая колючка. Это может сопровождаться покраснением и небольшим гноем в месте укуса, что говорит о том, что иммунные клетки организма усердно работают над удалением инородного тела. Таким образом, «клещевая голова» не представляет серьезной опасности для здоровья.
Что делать после укуса клеща?
Место укуса нельзя растирать, сдавливать или рассасывать. Место укуса необходимо промыть водой с мылом или дезинфицирующим средством.
Что делать с удаленным клещом?
Клеща следует извлечь, пока он еще жив, после чего его необходимо уничтожить. При уничтожении клеща необходимо помнить о безопасности себя и своих близких. Мертвого клеща можно выбросить в унитаз, бросить в огонь или в мусорное ведро. Если нет уверенности в том, жив ли клещ или мертв, его необходимо надежно завернуть, хотя бы в бумажный конверт, прежде чем выбросить, чтобы он не мог убежать.
Когда обращаться к врачу?
При обнаружении или укусе клеща нет необходимости обращаться к врачу за помощью – клещ, оказавшейся на коже, не опасен, его можно просто смахнуть. Вы также можете удалить клеща с кожи самостоятельно, попросить сделать это кого-то или с помощью подручных средств.
Симптомы, в случае которых следует обратиться к врачу после обнаружения клеща:
- ухудшение самочувствия, чувство слабости;
- чувствительность к свету и/или поднявшаяся температура;
- головная боль, боль в спине или мышцах;
- место укуса покраснело, опухло и/или появилось расширяющееся красное пятно;
- после укуса клеща возникли другие нарушения здоровья.
После укуса клеща может пройти более трех недель, прежде чем симптомы инфекции станут заметными.
Зараженный клещ передает инфекцию только тогда, когда он прикрепился к жертве и начал сосать кровь. Просто бегающий по телу клещ не передает инфекцию.
Как избегать клещей?
Клещей можно найти повсеместно в природе и поэтому внимательным стоит быть всегда. Проверяйте себя, только так можно быть уверенным, что на теле нет ни ползающих, ни уже присосавшихся клещей.
Первым методом защиты от клеща является механическая защита или защита тела одеждой. Для похода на природу нужно выбирать подходящую одежду – достаточно закрытую, по возможности из светлой скользящей ткани и длинными штанинами и рукавами. Сапоги желательно с высоким голенищем. Штанины следует заправлять в носки, а так же закрывать шею и голову. Без доступа к телу клещ останется на одежде, а на светлой ткани его будет легче обнаружить и своевременно убрать.
По возможности избегайте мест с высокой растительностью (кустарники, кромки лесов и полей с высокой растительностью, территории с нескошенной травой и т. д.)
Пребывая на природе, время от времени, и обязательно по возвращении тщательно осмотрите себя и своего спутника: одежду и складки на ней, тело и область головы. Смените одежду, примите душ и тщательно расчешите волосы. Так как клещ передвигается по коже незаметно, не лишним будет после всех процедур осмотреть себя повторно. Если заметили ползущего клеща уберите его с одежды/кожи.
Клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит
Обе болезни передаются через укусы клещей. Клещевой энцефалит – вирусное заболевание, а клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — бактериальное заболевание. Это означает, что антибиотики останавливают распространение болезни Лайма, но не вируса клещевого энцефалита. И, в отличие от болезни Лайма, клещевой энцефалит можно предотвратить с помощью вакцин.
Как проявляется клещевой боррелиоз
У 70%-80% зараженных, образуется покраснение (пятно не менее 5 см) на месте укуса клеща, которое возникает в течении 1-4 недель после укуса. Форма пятна округлая или овальная, реже неправильная. Наружный край воспаленной кожи более интенсивно красный, несколько возвышается над уровнем кожи. Со временем центральная часть пятна бледнеет или приобретает синюшный оттенок, создается форма кольца. В месте укуса клеща, в центре пятна, определяется корочка, затем рубец. В некоторых случаях могут быть несколько пятен в разных местах; без лечения пятно остаётся в течение 2-3 недель, затем исчезает. На более поздних сроках возможны температура, головная боль, боль в мышцах и суставах, головокружение, слабость, потеря веса.
Как проявляется клещевой энцефалит
У 30% зараженных в течении 1-2 недель после укуса развиваются симптомы схожие на грипп – высокая температура сопровождающаяся головной и мышечной болью. Как правило проходят в течении примерно 10 дней – в случае заражения через молоко могут возникать проблемы с пищеварительным и кишечным трактами. При более поздних симптомах в 75% случаев, встречается высокая температура, сильная головная боль, тяжесть в затылке, тошнота и рвота, утомляемость и общее плохое самочувствие, так же разной степени менингит и менингоэнцефалит.
Департамент здоровья Эстонии рекомендует ревакцинацию каждые 3-5 лет.
Как диагностируются клещевые заболевания?
Образец крови или спинномозговой жидкости используется для диагностики клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита, но если человек может сам сказать врачу, что его укусил клещ, и при осмотре врач обнаруживает типичное красное пятно или мигрирующее эритема на боррелиоз, то можно диагностировать и лечить боррелиоз без дополнительных исследований.
Интересные факты
Сам клещ не болеет болезнями, а распространяет их. Болезни обычно исходят от животных, и, высасывая их кровь, клещ получает вирусы и бактерии, содержащиеся в крови животного.
При подходящих условиях окружающей среды клещ может жить 2-5 лет. В активный период клещ забирается выше (10-70 см) на некоторые травинки, но не выше, то есть клещ не может упасть на голову (например, с дерева).
Клещи живут десятки миллионов лет. Доказано, что они даже пили кровь динозавров. Клещи также являются звеном в пищевой цепи многих птиц и рептилий, а также могут быть основой стадий развития некоторых видов насекомых.
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