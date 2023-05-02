Пьяных за рулем меньше не становится: за сутки заведено 11 уголовных процессов

В момент управления транспортным средством в нетрезвом состоянии за минувшие сутки полиция задержала 12 водителей, еще один водитель употреблял наркотические вещества. При этом концентрация алкоголя в крови 11 из задержанных водителей была настолько высока, что им назначено уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости использованного транспортного средства.