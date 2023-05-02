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Пьяных за рулем меньше не становится: за сутки заведено 11 уголовных процессов

rus.tvnet.lv/LETA
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Пьяный водитель. Иллюстративное фото.
Пьяный водитель. Иллюстративное фото. Фото: Paul Biryukov/Shutterstock

Вчера в Латвии было зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, в том числе трое водителей электросамокатов и двое велосипедистов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В момент управления транспортным средством в нетрезвом состоянии за минувшие сутки полиция задержала 12 водителей, еще один водитель употреблял наркотические вещества. При этом концентрация алкоголя в крови 11 из задержанных водителей была настолько высока, что им назначено уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости использованного транспортного средства.

Вчера также было составлено 267 протоколов в связи с превышением разрешенной скорости движения. Два водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

В общей сложности за истекшие сутки полиция оформила 488 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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