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На улицах Риги начнут работать краны с питьевой водой

rus.tvnet.lv/LETA
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Уличный кран с питьевой водой
Уличный кран с питьевой водой Фото: Zane Bitere / LETA

2 мая в 11:00 в Центральном спортивном квартале на ул. Кр. Барона, 116А будет открыт сезон уличных кранов с питьевой водой.

Во время мероприятия представители самоуправления расскажут о начале работы кранов, планах по установке новых кранов с питьевой водой и обеспечении бесплатной питьевой водой во время Праздника песни и танца.

В мероприятии примут участие председатель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы Селина Ванцане, член правления предприятия Rīgas ūdens Нормунд Зваунис и советник исполнительного директора Рижской думы Ева Юхневича.

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