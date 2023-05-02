ФОТО ⟩ 41-летняя Серена Уильямс ждёт второго ребёнка

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс ждёт второго ребёнка. Об этом стало известно на Met Gala - ежегодном балу нью-йоркского Института костюма.
41-летняя американка в сопровождении своего мужа Алексиса Оганяна появилась на благотворительном балу Met Gala с округлившимся животом.
"Я была так взволнована, когда нас троих пригласили на Met Gala", - написала Уильямс в своём Instagram.
У Уильямс и её мужа Алексиса Оганяна есть пятилетняя дочь Олимпия. В начале первой беременности американка выиграла Australian Open-2017.
23-кратная чемпионка "Больших шлемов" завершила карьеру на US Open-2022, но официально об этом до сих пор не объявила.
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