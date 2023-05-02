ФОТО ⟩ 41-летняя Серена Уильямс ждёт второго ребёнка

41-летняя американка в сопровождении своего мужа Алексиса Оганяна появилась на благотворительном балу Met Gala с округлившимся животом.

"Я была так взволнована, когда нас троих пригласили на Met Gala", - написала Уильямс в своём Instagram.

У Уильямс и её мужа Алексиса Оганяна есть пятилетняя дочь Олимпия. В начале первой беременности американка выиграла Australian Open-2017.

23-кратная чемпионка "Больших шлемов" завершила карьеру на US Open-2022, но официально об этом до сих пор не объявила.