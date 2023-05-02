В Риге стартует новый сезон Ghetto Football

В этом сезоне всех участников ждёт 13 турниров в Риге, турнир на фестивале в Вентспилсе, а также этапы на карнавалах Ghetto Games в Валмиере и Даугавпилсе. Первый раз соревнования пройдут также в Вильнюсе и Таллинне.

Сезон закончится Суперфиналом в Риге, где встретятся лучшие команды по итогу сезона. Также в Риге пройдут такие мероприятия, как Ghetto Football World Cup 2023 и Pulse Europe (чемпионат Европы по футбольному фристайлу), на которые приедут лучшие учaстники со всего мира.

В прошлом году впервые в истории Латвии был проведён финал нового для Европы проекта по уличному футболу, а именно финал Европейской лиги по футболу 3х3 Ghetto Football Euro League 2022. В финале в Риге выступили лучшие команды Европы, а чемпионом стала команда из Нидерландов.

Проект был полностью создан рижским молодёжным уличным спортивным и культурным движением Ghetto Games под патронажем лидера Ghetto Football Антона Семеняка.

В этом сезоне впервые в истории уличного футбола 3х3, пройдёт чемпионат мира Ghetto Football World Cup 2023. Квалификация пройдёт в 10 странах Европы, а также в Южной Америке и Японии. Финал состоится 17 июня в Риге на площадке Гризинькалса.

"Мы рады, что наш проект за прошлый год вышел далеко за рамки Европы. Уже сегодня мы плотно сотрудничаем с футбольными организациями из Японии, Южной Кореи, Австралии, Малайзии, США, Бразилии, Ганы и ещё более 30 стран. Нашей целью является объединить свои усилия и создать самую лучшую платформу для культуры уличного футбола в мире", - рассказал лидер Ghetto Football Антон Семеняк.

Больше информации о турнирах Ghetto Football и о мероприятиях Ghetto Games доступно на официальном сайте www.ghetto.lv