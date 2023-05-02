Летом в Риге выступит украинская певица Светлана Лобода

За время своей творческой карьеры певица выпустила множество работ, моментально завоевывавших первые строчки всех хит парадов, собравших множество наград и прослушиваний в Европе и странах СНГ, а ее клипы суммарно достигли отметки в 1,5 миллиарда просмотров.

Видео: Светлана Лобода - "К черту любовь"

На концерте в Риге Светлана Лобода впервые представит песни из своего нового альбома с новыми хореографическими постановками, а также исполнит свои лучшие работы. Альбом Made in U на сегодняшний день удерживает первые позиции в чартах Украины, а также занимает лидирующие места более, чем в 20 странах.

Галерея: Светлана Лобода в Риге

"Наши встречи особенные и сегодня они наполнены иным смыслом - погрузиться в мир музыки, оторваться на несколько часов от внешнего и при этом знать, что каждое ваше присутствие помогает десяткам семей вернуться к себе на родную землю в восстановленные дома. Каждое шоу Made in U - это еще один вызов смутному времени, в которое мы живем", - говорит певица.

Часть вырученных средств пойдет в поддержку Украины. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

Галерея: гости на концерте Светланы Лободы в Риге