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ВИДЕО ⟩ На игроков в гольф напал рой пчёл

rus.tvnet.lv
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Фото: @PGATOUR/Twitter

Неожиданный инцидент произошёл на турнире по гольфу Mexico Open, когда на игроков внезапно напал рой пчёл.

Южноафриканец Эрик ван Руэн готовился к очередному удару, как вдруг появился целый рой пчёл. "Пчёлы, пчёлы, пчёлы!", - закричал Руэн, и все кто были рядом, как по команде бросились на землю. В итоге всё закончилось хорошо - ни один гольфист не пострадал, а пчёлы в итоге отступили.

Необычный вид людей, лежащих на поле для гольфа, также позабавил телекомментаторов. "Боже мой! Мне повезло, что я нахожусь примерно в 150 метрах. Я никогда не видел ничего подобного", - сказал комментатор телеканала Golf.

"Это самая необычная вещь, которую я когда-либо видел на поле для гольфа. Все просто плашмя на лужайке. Похоже, пролетело облако пчёл", - добавил другой комментатор.

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