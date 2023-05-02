ВИДЕО ⟩ На игроков в гольф напал рой пчёл

Южноафриканец Эрик ван Руэн готовился к очередному удару, как вдруг появился целый рой пчёл. "Пчёлы, пчёлы, пчёлы!", - закричал Руэн, и все кто были рядом, как по команде бросились на землю. В итоге всё закончилось хорошо - ни один гольфист не пострадал, а пчёлы в итоге отступили.

"I have never seen anything like that."



A swarm of bees was probably not something @FredVR_ and crew saw coming @MexicoOpenGolf 😅 pic.twitter.com/4RjzysQ5qx — PGA TOUR (@PGATOUR) April 27, 2023

Необычный вид людей, лежащих на поле для гольфа, также позабавил телекомментаторов. "Боже мой! Мне повезло, что я нахожусь примерно в 150 метрах. Я никогда не видел ничего подобного", - сказал комментатор телеканала Golf.

"Это самая необычная вещь, которую я когда-либо видел на поле для гольфа. Все просто плашмя на лужайке. Похоже, пролетело облако пчёл", - добавил другой комментатор.