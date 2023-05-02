Война России с Украиной: США оценили российские потери в 20 тыс. убитыми с декабря. Насколько верны эти сведения?

Наши цифры, собранные на основе открытых данных, показывают, что более 9000 установленных нами российских военных погибли после 1 декабря 2022 года. В их числе - более 1300 мобилизованных и более 2300 осужденных.

Мы всегда отмечаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 13 месяцев.

С учетом этой поправки, число российских военных, погибших с декабря 2022 года, действительно может составлять около 20 000 человек.

В отличие от оценок Вашингтона и Лондона, наш список ведется на основе открытых источников. О каждом учтенном нами погибшем мы знаем много дополнительной информации: например, где именно он служил, в каком звании, сколько ему было лет. Поэтому мы в нашем разборе мы отметили еще несколько важных тенденций, о которых не говорится в заявлениях США.

Например, сейчас люди, которые до начала вторжения в Украину жили и работали "на гражданке", сейчас составляют треть всех потерь российской армии. Война также существенно изменила состав офицерского корпуса России и самых элитных подразделений армии и Росгвардии.