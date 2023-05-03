Снимок влюбленной пары у Мемориала жертвам коммунизма в Таллинне вызвал бурю негодования

Местная эстонская знаменитость в Twitter, Keskaja Inimene, отметил, что снимок не так уж скверен, как мог показаться.

По словам Кристийны, она гуляла там со своим возлюбленным и родственниками, один из которых и сделал снимок: "В тот момент, когда мы были там, у меня была только одна цель - запечатлеть важный момент с дорогим человеком".

Девушка добавляет, что, насколько ей известно, несколько фотографий, сделанных около мемориала, были размещены на различных платформах социальных сетей. "В моих глазах это ни в коем случае не было неуважительным поступком. У этого места восхитительная история, и оно очаровательно. Люди, которым нечем заняться в жизни, но которые критикуют или комментируют каждую мелочь в Интернете, должны спросить себя, а кто-то вообще спрашивает их мнение?"

В 2021 году полиция возбудила дело в связи с фотосессией, организованной для автомобиля в коридоре Мемориала жертвам коммунизма. Автомобиль BMW использовался для проезда к мемориальному коридору, где выбиты имена более 22 000 эстонцев, погибших в результате советского террора. Полиция начала расследование по статье 262 Пенитенциарного кодекса, которая касается нарушений общественного порядка.

Годом ранее скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес поделилась в социальных сетях видео, на котором она крутится в платье рядом с Мемориалом жертвам коммунизма на Маарьямяэ в Таллинне.

Фотографирующихся у мемориала ранее критиковал комик Маттиас Наан. "Давайте определимся так: все люди, которые сделали фотосессию перед/в центре/между Мемориалом жертвам коммунизма в Маарьямяэ. На мемориале вдоль Пирита высечены имена более 22 000 человек, которые были убиты, незаконно заключены в тюрьму или депортированы коммунистическим режимом с 1940 года".