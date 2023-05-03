Поцелуй Роналду, Остапенко в Мадриде. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давненько мы не заглядывали в Instagram к известным спортсменам. Давайте посмотрим, чем они радовали своих подписчиков в социальных сетях.
Японская теннисистка Наоми Осака ждёт ребёнка
41-летняя Серена Уильямс тоже ждёт ребёнка, но уже второго
А вот латвийская скелетонистка Эндия Терауда уже стала мамой и гуляет с сыном у моря
Боец Пейдж Ванзант встретилась с подругой
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам пока ещё не рассталась с блогером и боксёром Джейком Полом
Роберт Левандовски гулял с семьёй
Украинская теннисистка Даяна Ястремская заплела косички
Прекрасная теннисистка Эжени Бушар в прекрасной Португалии
Криштиану Роналду целовал свою возлюбленную
Осудивший войну Александр Кержаков отмечал день рождения сына
Алёна Остапенко позировала в Мадриде
Дэвид Бекхэм посетил базу "ПСЖ" и сфоткался с известными футболистами
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