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Поцелуй Роналду, Остапенко в Мадриде. Как прошла неделя звёзд спорта?

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Давненько мы не заглядывали в Instagram к известным спортсменам. Давайте посмотрим, чем они радовали своих подписчиков в социальных сетях.

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