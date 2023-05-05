ВИДЕО ⟩ Четвёртая подряд победа "Риги" и три пенальти в Даугавпилсе

На 54-й минуте Муквелле оформил дубль, получив право на 11-метровый удар после нарушения правил на Лизунове. Всего три минуты спустя был назначен ещё один пенальти, но уже в ворота "Даугавпилса", который чётко исполнил Райвис Киршс. Вырвать ничью "Тукумс" сумел на 74-й минуте благодаря Степонавичюсу, который также оформил дубль в этой встрече.

RFS на своём поле одержала победу над "Валмиерой" - 2:1. Голами в составе победителей отметились Седрик Куадио и Андрей Илич, а единственный мяч за гостей забил Иван Желизко, который реализовал пенальти.

Для "Валмиеры" это поражение стало вторым подряд, а RFS продолжила свою серию без поражений в этом сезоне.

Четвёртую победу подряд одержала "Рига", которая в гостях обыграла "Елгаву" со счётом 3:1. На голы Дугласа Аурелиу, Усейну Нианга и Режиналдо Рамиреса хозяева ответили точным ударом Вадима Мащенко.

В 11-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 7-9 мая, "Ауда" на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Валмиера" - с "Супер Новой", "Рига" - с "Даугавпилсом", "Тукумс" - с RFS, а "Елгава" - с "Меттой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv