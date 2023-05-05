ВИДЕО ⟩ Четвёртая подряд победа "Риги" и три пенальти в Даугавпилсе

В чемпионате Латвии по футболу завершился 10-й тур, который одновременно дал начало второму кругу.
10-й тур чемпионата Латвии по футболу начался с победы "Ауды" над "Супер Новой" (2:0), для которой это поражение стало четвёртым подряд.
Футболисты "Ауды" вышли вперёд на 33-й минуте после гола Владимира Степанова, который оказался первым на добивании. Окончательный счёт на 78-й минуте установил Мелей Дианье, который практически в упор расстрелял ворота соперника.
"Лиепая" на своём поле сыграла вничью с "Меттой" - 1:1. Рижане открыли счёт на 38-й минуте благодаря голу сенегальца Мохамета Корреа, который немного изменил траекторию мяча после удара Кристофера Рекиса. Хозяева отыгрались на 58-й минуте после розыгрыша углового - Анри Станич головой отправил мяч в сетку ворот "Метты".
Отметим, что "Лиепая" не проигрывает уже пять матчей подряд, а "Метта" второй раз подряд отобрала очки у лидеров турнирной таблицы - на прошлой неделе подопечные Андриса Рихертса сыграли вничью с RFS (1:1).
"Даугавпилс" и "Тукумс" выдали результативную ничью, забив на двоих шесть голов - 3:3.
На 14-й минуте хозяев вывел вперёд Валерий Лизунов, который реализовал 11-метровый удар. Минуту спустя Фаустас Степонавичюс сравнял счёт, но уже на 20-й минуте "Даугавпилс" снова вышел вперёд благодаря голу камерунца Уильяма Муквелле.
На 54-й минуте Муквелле оформил дубль, получив право на 11-метровый удар после нарушения правил на Лизунове. Всего три минуты спустя был назначен ещё один пенальти, но уже в ворота "Даугавпилса", который чётко исполнил Райвис Киршс. Вырвать ничью "Тукумс" сумел на 74-й минуте благодаря Степонавичюсу, который также оформил дубль в этой встрече.
RFS на своём поле одержала победу над "Валмиерой" - 2:1. Голами в составе победителей отметились Седрик Куадио и Андрей Илич, а единственный мяч за гостей забил Иван Желизко, который реализовал пенальти.
Для "Валмиеры" это поражение стало вторым подряд, а RFS продолжила свою серию без поражений в этом сезоне.
Четвёртую победу подряд одержала "Рига", которая в гостях обыграла "Елгаву" со счётом 3:1. На голы Дугласа Аурелиу, Усейну Нианга и Режиналдо Рамиреса хозяева ответили точным ударом Вадима Мащенко.
В 11-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 7-9 мая, "Ауда" на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Валмиера" - с "Супер Новой", "Рига" - с "Даугавпилсом", "Тукумс" - с RFS, а "Елгава" - с "Меттой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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