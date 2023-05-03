Видео ⟩ В Юрмале Mercedes "наплевал" на правила. Машина принадлежит владельцу Latvijas balzams

Читатель портала TVNET поделился видео, на котором видно, как элегантный Mercedes в Юрмале нагло игнорирует правила дорожного движения.
Mēs esam Latvijā vai Krievijā? Krievu oligarhu uzvedība Jūrmulā..
by u/Emotional-Athlete-19 in latvia
Читатель опубликовал видео в Reddit. Нарушения правил дорожного движения были зафиксировали в прошлую среду, 26 апреля, в Юрмале.
На видео видно, как черный джип Mercedes сначала дважды меняет полосы без поворотника. После этого автомобиль закрывает дорогу другим участникам движения, двигаясь буквально посередине дороги, не давая таким образом другим водителям проехать мимо.
Свидетель указал, что упомянутый автомобиль несколько раз "срезал" дорогу, а также чуть не вызвал аварию. Если ввести номер автомобиля на сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), то обнаруживается, что это Mercedes-Benz G500. В Латвии впервые он принял участие в движении в 2019 году.
Новый автомобиль такой модели стоит несколько сотен тысяч евро, конечно, все зависит от комплектации.
Кроме того, очевидец отметил, что этот автомобиль Mercedes-Benz принадлежит владельцу Latvijas balzams Юрию Шефлеру, однако в конкретном случае за рулем сидел его телохранитель.
TVNET пытался связаться с Amber Latvijas balzams, чтобы получить комментарий по поводу видимых на видео нарушений, однако предприятие ответа не предоставило.
Под записью видео несколько человек отметили, что машина действительно принадлежит владельцу Latvijas balzams. Более того, это не первый раз, когда кто-то ездит на этой машине агрессивно, игнорируя правила дорожного движения.
Портал TVNET связался и Государственной полицией, чтобы выяснить, было ли получено заявление по поводу упомянутого нарушения. Стражи порядка указали, что по поводу конкретного нарушения заявления не было, однако после присланного видеоматериала Госполиция зафиксировала этот случай и примет решение о начале административного процесса.
На видео в манере езды водители Mercedes-Benz усматриваются признаки агрессивной езды. За агрессивную езду грозит денежный штраф от 14 до 56 штрафных единиц или от 70 до 280 евро.
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