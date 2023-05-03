В Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами; не исключают атаку беспилотника

Поселок Волна находится у моста, который тянется через Керченский пролив и соединяет Россию с Крымом, который Москва аннексировала в 2014 году.

Как пишет "Медуза", пожару присвоен высший ранг сложности. Кондратьев отметил, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Причину пожара Кондратьев не назвал, однако Baza сообщает о возможной атаке беспилотника.

По информации издания, очевидцы незадолго до пожара услышали взрыв.

Официально эта информация не подтверждена.

Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.