Упала в бассейн и утонула: известный футболист трагически потерял дочь

Двухлетняя дочь полузащитника "Тампа-Бэй Букканирс" Шакила Барретта Аррайя утонула в бассейне.

Из отчёта полицейского управления Тампы стало известно, что в районе 9:30 по местному времени ребёнок упал в воду. Подробности органы правопорядка не сообщили, но следствие уверено, что произошло это случайно.

Власти заявили, что Аррайя была доставлена ​​в местную больницу, где лишь констатировали смерть, несмотря на меры по спасению жизни.

Подтверждение этой ужасной новости пришло из стана "Тампа-Бэй Букканирс". На официальном сайте команды появилось соболезнование футболисту и его семье.

"Сегодняшняя трагическая новость разбивает сердце всем членам семьи "Букканирс". Наши мысли и молитвы с Шаком, Джорданной и всей семьёй Барреттов. Да, никакие слова не утешат должным образом в такое время, как это, но мы выражаем поддержку и любовь после гибели Аррайи", - говорится в заявлении клуба.