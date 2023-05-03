Упала в бассейн и утонула: известный футболист трагически потерял дочь

Ещё неделю назад игрок в американский футбол и многодетный отец Шакил Барретт отмечал день рождения младшей дочери и был самым счастливым мужчиной на свете. Но в минувшее воскресенье жизнь известного спортсмена перевернулась. Трагический случай привёл к гибели жизнерадостной Аррайи.
Двухлетняя дочь полузащитника "Тампа-Бэй Букканирс" Шакила Барретта Аррайя утонула в бассейне.
Из отчёта полицейского управления Тампы стало известно, что в районе 9:30 по местному времени ребёнок упал в воду. Подробности органы правопорядка не сообщили, но следствие уверено, что произошло это случайно.
Власти заявили, что Аррайя была доставлена в местную больницу, где лишь констатировали смерть, несмотря на меры по спасению жизни.
Подтверждение этой ужасной новости пришло из стана "Тампа-Бэй Букканирс". На официальном сайте команды появилось соболезнование футболисту и его семье.
"Сегодняшняя трагическая новость разбивает сердце всем членам семьи "Букканирс". Наши мысли и молитвы с Шаком, Джорданной и всей семьёй Барреттов. Да, никакие слова не утешат должным образом в такое время, как это, но мы выражаем поддержку и любовь после гибели Аррайи", - говорится в заявлении клуба.
Вслед за клубом спортсмена также поддержали многие футболисты. Барретт получил десятки сообщений от сочувствующих коллег. Сам Шакил пока не давал никаких комментариев, но это вполне объяснимо. Убитому горем отцу сейчас не до публичных заявлений.
На прошлой неделе малышка отмечала день рождения. По этому поводу любящий отец в социальных сетях выложил фотографию с улыбающимся ребёнком.
"Поздравляю мою милую девочку со вторым днём рождения. Это так мило. Ты сделала нашу семью полноценной. Я люблю тебя, малышка", - подписал фото Шакил.
Аррайя была самой младшей из четырёх детей 30-летнего спортсмена с его женой Джорданной, с которой они состоят в отношениях ещё со школьной скамьи.
Шакил Барретт выступает в Национальной футбольной лиге (NFL) с 2014 года. Последние пять сезонов он защищает цвета клуба "Тампа-Бэй Букканирс".
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