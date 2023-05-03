СМИ: Россия массово завозит мигрантов из Ближнего Востока, чтобы отправить их в ЕС

В распоряжение журналистов попал отчет полиции о росте числа нелегальных мигрантов в ЕС.

Только в марте на внешних границах ЕС было остановлено 22,5 тысячи нелегальных мигрантов, что на 60% больше, чем в марте прошлого года.

Газета отмечает, что нелегальные мигранты с Ближнего Востока обычно пытаются попасть в ЕС через Турцию и Грецию, но большая часть из них остается в Турции. Сейчас в Турции примерно четыре миллиона таких мигрантов.

"В последнее время многие из них оформляют российскую визу, едут с ней через Россию в Беларусь, там нелегально переходят границу ЕС и через Польшу и Чехию прибывают в Германию", - сообщает Bild.

В отчете полиции, на который ссылаются журналисты, указывается, что новый маршрут активно рекламируют в соцсетях. Кроме того, из Турции в Россию и Беларусь летают специальные самолеты, которые перевозят мигрантов.