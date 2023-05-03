Лидер сборной России по плаванию сменила спортивное гражданство

"Рада объявить о важном изменении, которое заключается в моей натурализации как француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что будут представлять Францию на следующем чемпионате мира на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км. Большое спасибо французской федерации плавания, моему клубу, тренеру.

И, конечно, спасибо большое Всероссийской федерации плавания за то, что на протяжении 8 лет верили в меня", - написала спортсменка.

Сообщение было написано на французском, кроме последнего предложения - оно написано на русском.

Анастасия тренируется во Франции в группе Филипа Люка уже более четырёх лет. С Францией Кирпичникову также связывают и личные романтические отношения. Спортсменка уже несколько лет встречается с французским пловцом, призёром чемпионата мира Энцо Ролданом Муньосом.

К 22 годам Кирпичникова завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде и три золота на чемпионатах Европы. Она - первая россиянка в истории, которая выступила на Олимпийских играх в плавании как в бассейне, так и в открытой воде. Это произошло в Токио в 2020 году.

Ранее также российский пловец Марк Николаев начал процедуру по смене спортивного гражданства. Он будет выступать за сборную Австралии.