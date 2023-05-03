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В Иманте женщина врезалась в три стоящие машины. Она себя виновной не считает

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Degpunktā

В Иманте женщина, управляя автомобилем BMW друга, врезалась в три припаркованные машины. Женщина доставлена в больницу, однако обстоятельства аварии неясны, сообщает передача Degpunktā.

Женщина получила удар подушкой безопасности и пострадала. После аварии она была встревожена, ее доставили в больницу.

Как рассказал ее друг, по словам женщины, она не вызывала аварию и не нарушала правила. В частности, по улице Даммес навстречу ехал агрессивный водитель, который не оставил места другим участникам дорожного движения.

Сожитель женщины говорит: "Хотела рвануть в сторону. Возникла такая ситуация, что она в любом случае была бы виновной, так как нет свидетелей".

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и призывает отозваться очевидцев или людей, чьи видеорегистраторы зарегистрировали момент аварии. Со стражами порядка можно связаться по номеру телефона 110.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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