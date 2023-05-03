Скандал в Париже: "ПСЖ" отстранил и оштрафовал Месси

Сообщается, что аргентинец не сможет играть или тренироваться, и ему не будут платить зарплату в течение этих двух недель (около 1,6 млн евро). Таким образом, 35-летний Месси пропустит следующие два матча чемпионата Франции: 7 мая против "Труа" и 13 мая против "Аяччо".

Руководство "ПСЖ" приняло такое решение, потому что Месси отправился в поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. В воскресенье, 30 апреля, после неожиданного поражения от "Лорьяна" (1:3) тренерский штаб "ПСЖ" отменил запланированный ранее выходной для футболистов и назначил тренировку на понедельник, 1 мая, но Месси на неё не пришел.

Аргентинец отправился в Саудовскую Аравию в качестве посла страны по туризму. За это он зарабатывает более $30 млн в год.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за "ПСЖ". Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Хотя после окончания дисквалификации у "ПСЖ" останется ещё три игры в чемпионате Франции, по мнению многих зарубежных спортивных обозревателей, Месси уже сыграл свою последнюю игру за парижан.