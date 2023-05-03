Россия снова атаковала Украину беспилотниками. ВСУ отчитались, что сбили 21 из 26

Всего по территории Украины было выпушено 26 дронов Shahed-136/131, 21 из которых был уничтожен, сообщили военные. Атаку подтвердил Генштаб ВСУ.

Дроны запускались из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.

По информации главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, над Киевом были обнаружены и сбиты все запущенные дроны. Это стало уже шестой воздушной атакой на столицу Украины за последние шесть дней.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Семь иранских дронов были сбиты над Днепропетровской областью. По информации областной военной администрации, один беспилотник повредил административное здание в Днепре, но пострадавших нет.

В Николаевской области дрон попал в частный дом; возник пожар, но люди не пострадали. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что из двух летевших на область беспилотников-камикадзе один был сбит, а второй упал на берегу Днепровского лимана, под Очаковым, пишет Русская служба ВВС.

По словам Кима, в результате удара дрона "возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской общины".

Куцуруб - село, прилегающее к Очакову, фактически оно сейчас находится на линии фронта.

В свою очередь в Кировоградской области три беспилотника атаковали нефтебазу в Кропивницком.

Как заявил глава областной военной администрации Андрей Райкович, нефтебазу атаковали три дрона-камикадзе, обошлось без жертв, "ликвидация последствий прилета началась сразу", информация об ущербе уточняется.

Российская сторона пока никак не комментировала сообщения о новой серии ударов по Украине.