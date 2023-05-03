Фото ⟩ До и после: как обустроить предбанник

Одна комната, разные зоны

Фото: Пресс-фото

Дизайнер интерьера в первую очередь разделила пространство на несколько зон. При входе в комнату появилась небольшая прихожая, где семья может повесить свою одежду, появились шкафы для хранения обуви или тапочек, а также скамья, на которой можно разместить сумки, другие вещи. В центре предбанника расположили зону отдыха с большим столом и четырьмя удобными стульями с мягкими подушками.

"В качестве одного из центральных элементов декора, разделяющего две зоны - прихожую и зону отдыха, - я разместила деревянную стену, которая служит как декоративный и символический элемент, как переход из одной зоны в другую. Стену покрасили белой морилкой и разместили на ней различные украшения", - рассказывает А. Юкна.

Фото: Пресс-фото

Рядом со стеной разместили два больших шкафа, специально предназначенных для улицы. Шкафы - удобное решение для хранения, здесь есть и полки, и место для вещей больших габаритов. А чтобы заполнить небольшую нишу между шкафами и стеной, дизайнер повесила на стену дополнительные складные стулья, если при посиделках с друзьями потребуется больше посадочных мест. Между шкафами разместились открытые полки куда семья может положить как аксессуары, так и другие вещи, которыми они гордятся.

В зоне кухни-ванной появилась такая долгожданная раковина. Здесь есть два шкафчика, которые создают удобную столешницу для приготовления закусок.

Уют всего за несколько евро

Чтобы завершить и сделать общий образ комнаты уютным, дизайнер интерьеров также добавила несколько предметов интерьера. По ее словам, если помещение тёмное, то стоит добавить немного текстиля, искусственную зелень, дерево и другие натуральные материалы, которые помогут придать уюта и тепла.

"Украшения могут быть и функциональными - настенные часы в соответствующем дизайне, скатерть из натуральных материалов, плетеные корзины для красивого хранения вещей или даже лейка зеленого цвета - все это добавляет уюта в комнату, а также выполняет свою функцию", - говорит дизайнер интерьеров IKEA.