Фото ⟩ До и после: как обустроить предбанник

Чаще всего предбанник обустроен классически - деревянная отделка, небольшая цветовая палитра и большой стол, который занимает очень много места. Однако предбанник можно использовать не только во время посещения бани, но и для приёма гостей и хранения сезонных вещей. Дизайнер показала, как можно обновить такое непростое пространство - функционально, уютно и удобно.
На территории дома в Огре есть отдельная баня с предбанником. Помимо основной функции здесь хранятся сезонные вещи и вещи, которым не нашлось места дома, например лыжи, варенье, луковицы цветов. Основной проблемой в предбаннике была нехватка раковины и столешницы для приготовления закусок. Семья мечтала о продуманном хранении, чтобы можно было хранить не только вещи для бани, а также о месте, где можно собраться с друзьям и поиграть в настольные игры.
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Выбираем влагостойкую мебель
По словам дизайнера, обустраивая пространство рядом с баней, важно учитывать повышенную влажность, поэтому и мебель нужно выбирать соответствующую. Например, в этом случае подойдёт мебель для ванной или сада.
"Я выбрала мебель в традиционном стиле, она идеально подходит для этой комнаты и банных традиций. Важно, чтобы мебель могла выдержать повышенную влажность, была из обработанного дерева или оцинкованного алюминия. Стены я выкрасила в мятный цвет, он освежает комнату и придаёт ей совсем другую атмосферу. Этот цвет хорошо сочетается с белой и деревянной мебелью", - говорит дизайнер Алина Юкна.
Одна комната, разные зоны
Дизайнер интерьера в первую очередь разделила пространство на несколько зон. При входе в комнату появилась небольшая прихожая, где семья может повесить свою одежду, появились шкафы для хранения обуви или тапочек, а также скамья, на которой можно разместить сумки, другие вещи. В центре предбанника расположили зону отдыха с большим столом и четырьмя удобными стульями с мягкими подушками.
"В качестве одного из центральных элементов декора, разделяющего две зоны - прихожую и зону отдыха, - я разместила деревянную стену, которая служит как декоративный и символический элемент, как переход из одной зоны в другую. Стену покрасили белой морилкой и разместили на ней различные украшения", - рассказывает А. Юкна.
Рядом со стеной разместили два больших шкафа, специально предназначенных для улицы. Шкафы - удобное решение для хранения, здесь есть и полки, и место для вещей больших габаритов. А чтобы заполнить небольшую нишу между шкафами и стеной, дизайнер повесила на стену дополнительные складные стулья, если при посиделках с друзьями потребуется больше посадочных мест. Между шкафами разместились открытые полки куда семья может положить как аксессуары, так и другие вещи, которыми они гордятся.
В зоне кухни-ванной появилась такая долгожданная раковина. Здесь есть два шкафчика, которые создают удобную столешницу для приготовления закусок.
Уют всего за несколько евро
Чтобы завершить и сделать общий образ комнаты уютным, дизайнер интерьеров также добавила несколько предметов интерьера. По ее словам, если помещение тёмное, то стоит добавить немного текстиля, искусственную зелень, дерево и другие натуральные материалы, которые помогут придать уюта и тепла.
"Украшения могут быть и функциональными - настенные часы в соответствующем дизайне, скатерть из натуральных материалов, плетеные корзины для красивого хранения вещей или даже лейка зеленого цвета - все это добавляет уюта в комнату, а также выполняет свою функцию", - говорит дизайнер интерьеров IKEA.
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