Суд в Минске приговорил экс-главреда Nexta Протасевича к 8 годам

Выступая ранее с обвинением, прокуратура просила суд учесть, что бывший главный редактор Nexta выполнил условия досудебной сделки, и поэтому в качестве наказания по ряду статей ему не может быть назначено более половины максимального срока, а еще по ряду статей - не более двух третей срока.

Между тем основатель Nexta Степан Путило приговорен к 20 годам лишения свободы, а бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик - к 19 годам. Они находятся за границей, и их судят заочно.

Дело Nexta

Суд по делу канала Nexta начался в феврале 2023 года. Помимо Протасевича, по нему проходят основатель Nexta Путило и бывший редактор Telegram-канала Рудик. Гособвинение запросило им 20 и 19 лет колонии усиленного режима соответственно. Обвиняемым инкриминировали совершение более полутора тысяч преступлений, в том числе по статьям об организации массовых беспорядков, призывах к санкциям в отношении Беларуси, создании или руководстве экстремистским формированием, а также заговоре с целью захвата власти. Путило обвинили по 13 уголовным статьям, Рудика - по 12, а Протасевича - по 11 статьям.