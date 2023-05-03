ВИДЕО ⟩ Усик побывал на фронте и пострелял по оккупантам

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик посетил позиции ВСУ на передовой, чтобы поддержать моральный дух украинских военных, сообщает УНIАН.
Украинский боксёр посетил позиции ВСУ в Бахмутском районе.
Во время визита на фронт Усик продемонстрировал свои музыкальные таланты. В социальных сетях начали распространять видео, на котором Александр Усик, сидя в машине с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады, исполняет трек "Заповит" группы Balsam.
Также в YouTube появилось видео, на котором Александр Усик стреляет по позициям российских оккупантов.
"Всем из 24-й бригады хочу пожелать победы. Чтобы они все вернулись домой с победой, счастливые и с улыбками. Обязательно хочу пожелать силы. Короли, силы вам!", - сказал Усик.
В конце апреля Усик должен был провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе против Тайсона Фьюри, однако из-за финансовых разногласий этот поединок не состоялся.
36-летний Усик за время своей карьеры провёл 20 поединков, победив в каждом из них (13 нокаутом). Усик был абсолютным чемпионом в весовой категории до 90,2 килограмма, а в сентябре 2021 года отобрал все четыре пояса у британца Энтони Джошуа в супертяжёлом весе. В августе прошлого года Джошуа попытался взять реванш, но снова потерпел поражение.
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