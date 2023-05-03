ВИДЕО ⟩ Усик побывал на фронте и пострелял по оккупантам

Украинский боксёр посетил позиции ВСУ в Бахмутском районе.

Во время визита на фронт Усик продемонстрировал свои музыкальные таланты. В социальных сетях начали распространять видео, на котором Александр Усик, сидя в машине с бойцами 24-й отдельной механизированной бригады, исполняет трек "Заповит" группы Balsam.

Также в YouTube появилось видео, на котором Александр Усик стреляет по позициям российских оккупантов.

"Всем из 24-й бригады хочу пожелать победы. Чтобы они все вернулись домой с победой, счастливые и с улыбками. Обязательно хочу пожелать силы. Короли, силы вам!", - сказал Усик.

В конце апреля Усик должен был провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе против Тайсона Фьюри, однако из-за финансовых разногласий этот поединок не состоялся.

36-летний Усик за время своей карьеры провёл 20 поединков, победив в каждом из них (13 нокаутом). Усик был абсолютным чемпионом в весовой категории до 90,2 килограмма, а в сентябре 2021 года отобрал все четыре пояса у британца Энтони Джошуа в супертяжёлом весе. В августе прошлого года Джошуа попытался взять реванш, но снова потерпел поражение.