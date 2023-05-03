Видео ⟩ "Сказал, что убьет меня, детей": муж продолжает преследовать семью

24-летний Альфред рассказал: "Я всю жизнь сталкивался с насилием со стороны отца, у нас в семье четверо детей. Это насилие проявлялось во всех формах.

Латвийское законодательство признает пять типов насилия - экономическое, физическое, эмоциональное, психологическое и сексуальное, в нашей семье все пять были использованы отцом против разных членов семьи".

Мать мужчины несколько раз хотела развестись, но финансовая зависимость и боязнь мужа мешали ей пойти на этот шаг. Насилие усилилось во время карантина.

"Муж сказал, что убьет меня, детей, а потом и себя. Последний раз это произошло 7 декабря 2021 года, когда он ударил себя ножом в руку в на моих глазах и в присутствии моего младшего сына", - говорит жена.

Через два дня полиция разлучила отца с семьей. Однако вместо ожидаемого облегчения все стало еще хуже.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)