Видео ⟩ "Сказал, что убьет меня, детей": муж продолжает преследовать семью

В Латвии достаточно людей, которые изо дня в день живут в страхе, потому что их преследователи на свободе. Передача TV3 Ziņas рассказывают историю, до жути похожую на ту, что произошла в Екабпилсе.
24-летний Альфред рассказал: "Я всю жизнь сталкивался с насилием со стороны отца, у нас в семье четверо детей. Это насилие проявлялось во всех формах.
Латвийское законодательство признает пять типов насилия - экономическое, физическое, эмоциональное, психологическое и сексуальное, в нашей семье все пять были использованы отцом против разных членов семьи".
Мать мужчины несколько раз хотела развестись, но финансовая зависимость и боязнь мужа мешали ей пойти на этот шаг. Насилие усилилось во время карантина.
"Муж сказал, что убьет меня, детей, а потом и себя. Последний раз это произошло 7 декабря 2021 года, когда он ударил себя ножом в руку в на моих глазах и в присутствии моего младшего сына", - говорит жена.
Через два дня полиция разлучила отца с семьей. Однако вместо ожидаемого облегчения все стало еще хуже.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)
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