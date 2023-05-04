Бывшего бойца UFC насмерть сбил автобус

В Рио-де-Жанейро погиб 29-летний экс-боец легчайшего веса ММА Фелипе Коларес, сообщает Fox News.
Сообщается, что спортсмен попал под колёса автобуса в районе Гуаратиба, возвращаясь домой после тренировки.
Несмотря на быстрый приезд сотрудников службы экстренного реагирования и доставку в больницу, Коларес скончался по дороге.
Коларес с 2019 по 2022 год выступал в UFC. Он провёл там шесть поединков, в которых одержал 2 победы. Всего в ММА Фелипе провёл 11 победных поединков, а в четырёх потерпел поражения. В последнее время он выступал во французской лиге Ares Fighting Championship.
По данным Combate, у Колареса остались жена Жаклин и 10-месячный сын.
В январе Коларес попал в заголовки СМИ, когда помог задержать грабителя. Тогда он повалил преступника и удерживал его до приезда полиции.
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