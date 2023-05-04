ВИДЕО ⟩ Борец, победивший Карелина, хочет попасть на Олимпиаду в Париже

51-летний американский борец греко-римского стиля Рулон Гарднер планирует принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.
Самое большое достижение в карьере Гарднера произошло 23 года назад, когда он сенсационно выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее.
В финале Гарднер победил российского борца Александра Карелина, который до Олимпиады в Сиднее не знал поражения на протяжении 13 лет.
Тем не менее Карелин, завоевавший золото на Олимпийских играх в Сеуле, Барселоне и Атланте, был вынужден довольствоваться серебром в Сиднее, поскольку Гарднер выиграл в финале со счётом 1:0.
Четыре года спустя - после завоевания бронзы на Олимпийских играх 2004 года в Афинах - Гарднер завершил карьеру.
В 2007 году Гарднер чудом выжил после авиакатастрофы на водохранилище Пауэлл. Он вместе со своими друзьями оказался в холодной воде, но сумел добраться до берега. Пострадавшие провели ночь без укрытия, но всё обошлось, и их спасли.
Затем у Гарднера начались проблемы с лишним весом (в 2010 году его вес достиг 190 кг) и ему пришлось принять участие в телевизионном шоу The Biggest Loser, чтобы попытаться похудеть.
Жизнь Гарднера дошла до того, что он стал банкротом и потерял свои олимпийские медали.
В 2018-м году он сумел взять себя в руки и приступил к тренировкам подростков в средней школе Херримана в Юте. Спустя пару лет, по данным АP, борец вернул свои олимпийские медали.
Сейчас у Гарднера, который всё ещё продолжает приходить в форму, есть несколько целей - привлечь внимание к борьбе в США, а также попробовать отобраться на Олимпиаду-2024 в Париж.
"Наша цель - выйти и показать, что мы всё ещё можем конкурировать с борцами высшего уровня в мире. Я знаю, что могу конкурировать с парнями в США. Вопрос в том, есть ли у меня то, что нужно в мои 50 лет, чтобы вернуться на Олимпийские игры?", - рассказал Гарднер TMZ Sports.
Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.
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