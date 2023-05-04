ВИДЕО ⟩ Борец, победивший Карелина, хочет попасть на Олимпиаду в Париже

В 2018-м году он сумел взять себя в руки и приступил к тренировкам подростков в средней школе Херримана в Юте. Спустя пару лет, по данным АP, борец вернул свои олимпийские медали.

Сейчас у Гарднера, который всё ещё продолжает приходить в форму, есть несколько целей - привлечь внимание к борьбе в США, а также попробовать отобраться на Олимпиаду-2024 в Париж.

"Наша цель - выйти и показать, что мы всё ещё можем конкурировать с борцами высшего уровня в мире. Я знаю, что могу конкурировать с парнями в США. Вопрос в том, есть ли у меня то, что нужно в мои 50 лет, чтобы вернуться на Олимпийские игры?", - рассказал Гарднер TMZ Sports.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.