Атака дронами на Кремль. Какие вопросы остались пока без ответа

Разумеется, в условиях такого радиоэлектронного противодействия управлять беспилотником по радиосвязи очень сложно, если не сказать невозможно. Он должен лететь по заданной программе к определенной цели самостоятельно.

Есть и более широкий контур защиты Кремля от беспилотников в пределах Москвы. О его составе мало что известно, однако в январе на крышах зданий вокруг центра города стали устанавливать зенитные комплексы "Панцирь-С1", разработанные в том числе и для борьбы с беспилотниками.

Судя по кадрам, которые попали в сеть, это был сравнительно небольшой дрон самолетного типа, вероятно, с пропеллером, поскольку летел на небольшой скорости. Такие аппараты часто изготавливают с применением углепластика, так что их непросто заметить радиолокационными средствами, особенно когда они летят на небольшой высоте.

Существует еще более широкий контур ПВО, который защищает уже всю Москву. Однако войска противовоздушной обороны нацелены скорее на борьбу с более крупными целями - начиная с боеголовок межконтинентальных ракет и заканчивая самолетами.

Небольшие дроны, как показывает практика, способны преодолевать систему ПВО и долетать до Подмосковья. Известно как минимум о двух случаях, когда в Московской области находили дроны со взрывчаткой: в конце февраля - в Коломенском районе, а в конце апреля - под Ногинском. В обоих случаях обломки дронов были опознаны как беспилотники UJ-22 Airborne производства украинской компании "Укрджет".